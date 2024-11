Giornata importante domani per la Vigor. Verranno, infatti, depositate le motivazioni del ricorso al Coni che darà luogo poi all’ultima definitiva sentenza

Verrà depositato domani dai legali della Vigor Lamezia il ricorso rivolto al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per cercare di riportare la squadra in Lega Pro. La sentenza della Corte d’Appello è stata una mannaia, ha ribaltato completamente il verdetto di primo grado e ha deciso che a pagare per le colpe dell’inchiesta Dirty Soccer debbano essere anche i biancoverdi.

Ora l’ultimo grado di giudizio, l’ultima speranza di tornare sul campo ancora in Lega Pro, poi la squadra dovrà attenersi a quanto deciso dalla giustizia sportiva.

Oggi la Vigor Lamezia avrebbe dovuto giocare contro la città di Gragnano, ma è riuscita ad ottenere il rinvio in vista della deposizione del ricorso. Mercoledì, invece, la Vigor è attesa in campo per la partita contro Città di Scordia, ma il destino del match è anche legato ai tempi della magistratura. La gara potrebbe essere rinviata in attesa della sentenza, oppure, designare l’inizio della serie d per i biancoverdi. O, ancora, potrebbe arrivare un provvedimento tale da non rendere affatto necessario il confronto con la Città di Scordia. E’ quest’ultima la speranza dei tifosi che, pur rimanendo accaniti contro la dirigenza, continauno ad amare la squadra.