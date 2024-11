Previsto un incontro nel quale si potrebbe concretizzare il passaggio del pacchetto di maggioranza delle quote societarie al gruppo Perri

Dovebbe essere domani, sabato, il giorno della tanto attesa svolta societaria in casa della Vigor Lamezia. È infatti previsto un incontro nel quale si potrebbe concretizzare il passaggio del pacchetto di maggioranza delle quote societarie al gruppo Perri, che già ne detiene una quota. Le trattative di questi giorni avrebbero portato, quindi, ad una svolta attesa e importante. In queste ultime ore si sono verificati e analizzati i conti del sodalizio biancoverde, che ovviamente come da prassi in questi casi, dovrà essere azzerato al 30 settembre dalla precedente gestione. Nulla di certo sulla futura composizione societaria: l'unica costante dovrebbe essere Gianni Torcasio, che dovrebbe mantenere quote e presidenza. Il resto dovrebbe passare interamente in mano al gruppo Perri. Ad ogni modo nel fine settimana tutto dovrebbe essere più chiaro. Ma la sensazione che il traguardo di un nuovo assetto societario sia vicino, è molto forte.

Guglielmo Mastroianni