Oltrepassata la metà di luglio, il calciomercato continua ad attirare l'attenzione. A poco meno di un mese dall'avvio della preparazione e dunque del primo raduno, le rispettive compagini si avviano al completamento delle proprie rose. Come di consueto, ecco il pezzone di mercato in cui sono racchiuse ufficialità e trattative. Iniziamo come sempre per categoria e dunque dall'Eccellenza, dove sono Vigor Lamezia e Gioiese a fare i botti più forti e a prendersi le copertine. Il club biancoverde che, per il blasone che ha e soprattutto dopo l'anno scorso è condannata a vincere, scuote pesantemente il mercato ufficializzando tre innesti di caratura superiore: Serafino Iannì, Roberto Ferrara e Valentino Azzinnaro. Il primo è un portiere classe 2002 che si è distinto nella massima categoria dilettanti con le maglie di Casarano, Locri, Gioiese e lo scorso anno tra i pali del San Luca in Serie D. Ferrara è un eclettico centrocampista lo scorso anno in forza al Gioiosa Ionica, faro del club dal momento che è stato il giocatore più utilizzato con all'attivo 2672 minuti giocati in campionato. Azzinnaro, infine, è reduce da una storia stagione che lo ha inserito nell'almanacco dei dilettanti: 32 gol stagionali e record dei due gironi di Promozione superato. Inoltre, è il primo nella storia della DB Rossoblù Luzzi (sua precedente squadra) ad aver segnato più di 30 gol in campionato. Come detto, non è da meno la Gioiese del presidente Martino che ha tutta l'intenzione di riprendersi quello che ha perso nell'ultima stagione. Il mercato viola inizia col botto e, soprattutto, riparte dagli eroi storici. Tornano infatti alla base Saverio Staropoli, Ferdinando Guerrisi e Lorenzo Infusino. Insieme a loro ingaggiato anche Giofrè, in forza al Cittanova. Si muovono anche le altre rivali del massimo campionato regionale come il PraiaTortora, che ingaggia il centrocampista Nicolas Maitini, o la Rossanese che rinforza pesantemente il proprio reparto difensivo con Nicolò Barbieri e Panza. Continua a rifarsi il look la Palmese, con il direttore sportivo Ascone che è molto attivo e dopo aver ingaggiato dal Capo Vaticano (come anticipato da noi) bomber Diego Sutace, nella giornata odierna ufficializza anche il giovane classe 2005 Romeo, cresciuto nel vivaio della Reggina.

Movimentato anche il mercato di Promozione

Scendendo di categoria, un breve focus sul Girone A di Promozione animato da DB Rossoblù Luzzi e Altomonte. Il primo ufficializza il rinnovo del forte attaccante Marcello Percia Montani mentre il club di mister Pascuzzo mette a segno un gran colpo, assicurandosi le prestazioni di Danilo Mazzei dal VE Rende. Il Trebisacce si tiene stretto il proprio difensore Maximiliano Sbrissa mentre la neopromossa AEK Crotone ha annunciato il rinnovo di Felice Cimino. Spostandoci nel Girone B, anche qui c'è parecchio movimento. Alquanto attivo il San Nicola-Chiaravalle, che cambierà pelle e organico in vista del prossimo campionato. Il club del presidente Fera mette a segno un altro grande colpo, trattasi di del bomber argentino Matias Barolo. A soli 26 anni, questo attaccante ha dimostrato di essere una vera e propria macchina da gol trascinando il Melicucco alla salvezza. Sui 39 punti conquistati dal Melicucco, 16 portano esclusivamente la sua firma come anche quasi la metà dei gol complessivi fatti dal club biancorosso (49) portano la sua zampata (21). E poi ancora 11 gol nel primo tempo, 11 gol fatti in trasferta, 10 reti in casa. Numeri da capogiro per un bomber di cui parlano i numeri. Al San Nicola arriva anche l'altro argentino Tascon. Lo Stilomonasterace ufficializza i rinnovi di Apicella e Lazo mentre il Caraffa annuncia gli ingaggi di Giovanni Cristiano e Gualtieri.

Ardore, idea Figliomeni. Foderaro tra Pizzo e Soriano

In fermento anche le presunte trattative, ad iniziare dall'Ardore del presidente Minniti che sta cercando di rinforzare il reparto offensivo. A tal proposito nelle ultime ore è spuntata l'idea che porta a Francesco Figliomeni. L'attaccante ex Soriano e Stilomonasterace, se l'operazione dovesse andare in porto, ritroverebbe mister Criaco con cui lavorò a Bovalino, stagione in cui mise a segno 10 gol in 14 partite. Si trova si un bivio invece Marco Foderaro, da poco terminato il suo storico legame con la Vigor Lamezia. Il centrocampista deve decidere se continuare a giocare, con l'Asd Pizzo che continua a corteggiarlo, o intraprendere la carriera di direttore sportivo. In questo caso il Soriano sarebbe alla finestra. In prima Categoria si muove il Piscopio che sarebbe interessato all'ingaggio dell'esperto difensore Antonio Romeo, ex San Nicola e Soriano.