Sul gradino più alto del primo podio del 2025 ci va il centravanti ex Soriano, che bagna con una doppietta il suo esordio in biancoverde. Tra i migliori anche il portiere dei giallorossi, che neutralizza un rigore, e l’attaccante dei bizantini

I campionati dilettantistici tornano in campo dopo la pausa invernale e, tra questi, è ripreso anche quello di Eccellenza. In occasione della prima uscita del 2025, valevole per la quindicesima giornata che coincide con l'ultima d'andata, tante sono state le sorprese e i capovolgimenti di fronte.

Innanzitutto il nuovo anno è stato nel segno della Vigor Lamezia che schianta il San Luca per 4-0 e, in virtù del contemporaneo pareggio tra Reggioravagnese e Praiatortora, si riprende la vetta della classifica. Poker anche per la Rossanese che espugna il campo del Bocale e continua a sognare, con un primo posto distante solamente due punti.

Insieme al campionato, dunque, ritorna anche il consueto appuntamento con la Top 3 du LaC, con la redazione sportiva che sceglie i tre migliori giocatori con il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il quarto posto.

I migliori 3 della quindicesima giornata

Nella larga vittoria della Vigor Lamezia, che vale il primato in classifica, c'è un protagonista ben preciso: è già Fioretti-mania. Il nuovo acquisto biancoverde si inchina all'affascinante platea dello stadio D'Ippolito, bagnando il suo esordio non con un gol, ma con una doppietta. Era sicuramente il colpo più importante del mercato invernale, andando a rinforzare in maniera significativa la già valida rosa lametina. Il Pistolero è già carico, e ha già colpito. Dieci punti per lui.

Seconda piazza e sette punti per Antonio Mercuri che rientra in Top 3 dopo qualche settimana di distanza. Nello 0-0 della sua Isola Capo Rizzuto in casa della Palmese, il timbro sul pari è soprattutto suo dal momento che, proprio sul finire di partite, è freddo e lucido a neutralizzare un calcio di rigore a Gigi Le Piane, evitando così la sconfitta.

Chiude il podio l'attaccante Joaquin Bertucci. Il "puntero" argentino, infatti, è tra i protagonisti nella bella e pesante vittoria esterna in casa del Bocale dal momento che, nel 2-4 finale, mette anche il suo timbro con una doppietta. Determinante l'attaccante ex Scalea perché si tratta di una doppietta fondamentale, soprattutto nell'economia di classifica della formazione di Aloisi, a soli due punti dalla vetta.