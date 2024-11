Il grande entusiasmo del presidente Saladini e quindi un progetto ad ampio respiro: sono state queste le basi che hanno spinto Gabriele Martino ad assumere la carica di direttore generale della Vigor Lamezia.

Uno dei dirigenti più apprezzati in ambito nazionale, capace di legare i propri successi alla Reggina di Lillo Foti, si tuffa nei Dilettanti per sposare il progetto della Vigor Lamezia. «Il presidente Felice Saladini – così Gabriele Martino in conferenza stampa – sa perfettamente dove arrivare ed ha delle idee che abbracciano diversi ambiti e che pertanto esulano dal solo evento sportivo. Sul campo si punta al ritorno nei professionisti e per farlo dovremo tutti, me compreso, lavorare duramente per assecondare i suoi desideri. Ma qui c’è un progetto affascinante, che coinvolge la città di Lamezia Terme, una città dalle grandi potenzialità, che ha trovato un presidente giovane e ambizioso».

Il nuovo direttore generale ha illustrato quali sono i primi passi che andrà a svolgere, evidenziando di voler puntare fortemente sul Settore giovanile, un suo cavallo di battaglia in passato. «Un settore – dice Martino – che ha bisogno di tempo per produrre i suoi frutti. È difficile ottenere subito dei risultati, ma io inizierò subito a lavorare, per fare in modo che in poco tempo la Vigor abbia un vivaio in grado di essere anche fonte di ricavi».

Sul campo, ovviamente, l’obiettivo è uno solo, che Gabriele Martino ha ben chiaro in mente: «Vincere, avendo grande rispetto dei nostri avversari, che vanno affrontati tutti con grande umiltà». La squadra di Massimo Morgia, dopo il turno di stop forzato di domenica scorsa, nel prossimo turno affronterà in casa la Palmese.