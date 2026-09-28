Il pesante 4-1 subito ieri nel derby contro il Sambiase potrebbe costare la panchina a Jorge Vargas. In casa Vigor Lamezia sono in corso valutazioni dopo un avvio di campionato deludente, con appena due punti raccolti in cinque giornate. Secondo indiscrezioni, la società starebbe valutando anche la posizione del direttore sportivo Francesco Ramondino, che nel post gara avrebbe ammesso le proprie responsabilità per le scelte relative a tecnico e organico.

Per la successione di Vargas prende quota il nome di Claudio Morelli, lametino classe 1967, reduce dall'esperienza all'Acireale e protagonista di un biennio di successi sulla panchina del Sambiase, culminato con la promozione in Serie D e il quarto posto nella stagione successiva. La decisione sul futuro della panchina potrebbe arrivare già oggi.