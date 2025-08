Il club vigorino è partito alla volta di Camigliatello per iniziare l'avvicinamento al prossimo campionato di Serie D: diversi gli under in rosa

Destinazione Sila. La Vigor Lamezia inizia ufficialmente la sua preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che vedrà la compagine biancoverde con l'etichetta di neopromossa. Il club vigorino inizierà dunque oggi la prima tappa di avvicinamento alla prossima stagione, con la preparazione appunto che avverrà tra la frescura di Camigliatello. La compagine lametina alloggerà all'Hotel "Lo Sciatore".

I convocati

Tutto pronto dunque per mettere benzina nelle gambe, agli ordini del nuovo tecnico Foglia Manzillo. Quest'ultimo, inoltre, per tutto l'arco della preparazione e per l'intera stagione sarà affiancato da: Giovanni D’Alessio Monte (allenatore in seconda), Tony Piazza (preparare dei portieri) e Saverio Rigitano (preparatore atletico).

Sono ventiquattro inoltre i convocati dal tecnico per il raduno silano, eccoli elencati ruolo per ruolo:

PORTIERI: Serafino Iannì, Simone Verdosci (classe 2006), Antonio Stella (classe 2008)

DIFENSORI: Marco Amendola, Silvio Colella, Alessandro Del Pin (classe 2007), Giovanni Enrico, Francesco Lanciano (classe 2005), Mattia Sanzone, Christian Sardo (classe 2006), Giuseppe Staiano

CENTROCAMPISTI: Vincenzo Bammacaro, Vincenzo Curcio, Matteo Di Pardo (classe 2007), Marcellino Placido, Matteo Puccio (classe 2006), Angelo Guerrisi (classe 2007), Giuseppe La Vecchia (classe 2005), Mattia Malara (classe 2007), Samuele Silvagni (classe 2005)

ATTACCANTI: Mattia Chirico (classe 2006), Antonio Lucia (classe 2006), Agostino Mascari, Domenico Spanò