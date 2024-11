Dopo i no, per motivi di ordine pubblico, dei Prefetti di Catanzaro e Crotone, sarà l’impianto di Reggio Calabria ad ospitare, in caso di inagibilità del D’Ippolito, la prima parte della stagione biancoverde

LAMEZIA TERME - A Lamezia Terme continua a tenere banco la questione relativa allo stadio. Il D’Ippolito al momento non è idoneo per la Lega Pro Unica. I lavori di adeguamento dell’impianto lametino dovrebbero partire nelle prossime ore, ma difficilmente si concluderanno entro il 20 giugno, quando sulla domanda d’iscrizione dovrà essere indicata la struttura ospitante le gare casalinghe, pena l’esclusione. Ecco perché la società biancoverde si è messa in moto sin da subito per trovare uno stadio alternativo. Dopo i no, per motivi di ordine pubblico, dei Prefetti di Catanzaro e Crotone per il "Ceravolo" e lo "Scida", il club di via Marconi ha puntato tutto sul “Granillo” di Reggio Calabria, lo stadio che con molta probabilità ospiterà la Vigor per la prima parte della prossima stagione.