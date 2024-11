Tempo di bilanci per il tecnico biancoverde: «Campionato? Non sono pienamente soddisfatto. Per il girone di ritorno cercheremo di ottenere più punti possibili concentrandoci solo sul nostro cammino»

Il 2023 della Vigor Lamezia si chiude con un quarto posto in classifica a quota 26 punti ad una sola lunghezza da Cittanova e Soriano a quota 27, in piena corsa play-off. Dalla decima giornata, la guida tecnica è stata affidata al tecnico Danilo Fanello che su sei partite disputate ha realizzato 10 punti con 3 vittorie (Cittanova, Rende, Praia Tortora), un pareggio sul campo del Brancaleone e due sconfitte (Sambiase e Bocale).

Il tecnico biancoverde è intervenuto ai nostri microfoni. Ecco le sue parole: «Facendo un bilancio del campionato, per quanto riguarda la mia gestione, non sono completamente soddisfatto perché qualche punto in più avremmo potuto ottenerlo in quanto questa squadra - come dico sempre - ha dei valori importanti. Io sono una persona ambiziosa e un tecnico esigente per cui non sono contento al 100% in quanto proprio per il valore della rosa avremmo dovuto guadagnare qualche punto in più».

In merito al girone di ritorno, evidenzia: «Abbiamo concluso il girone di andata con la vittoria sul Praia Tortora, un’ ottima squadra guidata da un buon allenatore. Una vittoria che ha dato seguito ai 4 punti fatti nelle due gare precedenti. Per quanto riguarda il girone di ritorno, è un campionato a sè che vedrà tutte le squadre coinvolte in quelli che sono i propri obiettivi in quanto la classifica è molto corta, le squadre di bassa posizione faranno del loro meglio per non perdere la categoria mentre le squadre di alta classifica punteranno ai playoff e a concludere il campionato nel migliore dei modi».

Sugli obiettivi della società biancoverde, conclude: «La Vigor Lamezia non può che avere obiettivi importanti in quanto indossando questa maglia e questi colori, si deve ambire a qualcosa di importante e di questo sono consapevole io, la squadra e la società. Cercheremo di lavorare nel migliore dei modi e di disputare un girone di ritorno importante per cercare di ottenere più punti impossibili, concentrandoci solo sul nostro cammino».

Prossimo impegno per a compagine lametina, domenica 7 gennaio – tra le mura amiche del “Guido D’Ippolito” – nella gara con l’Isola Capo Rizzuto, valevole per la prima giornata del girone di ritorno.