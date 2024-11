E adesso può ufficialmente iniziare anche il calciomercato estivo della Vigor Lamezia. Il club bianco/verde, infatti, ha annunciato l'ufficialità del rinnovo del proprio direttore sportivo Antonio Morelli.

Morelli - Vigor, a tre anni dalla rinascita

Una pedina fondamentale, se vogliamo, anche in virtù del lavoro svolto nell'ultimo triennio (soprattutto nell'appena trascorsa stagione) e a quello che farà in questa sessione estiva pianificando il prossimo campionato, nel quale la Vigor Lamezia dovrà essere protagonista come impone il suo blasone e la sua storia. Anche perché già quest'anno si era vista la reale forza di questa squadra, con un girone di ritorno praticamente perfetto e con la semifinale playoff interregionale sfumata solamente all'ultimo secondo, e proprio per questo ingannevole. Adesso però è tempo di ripartire e di farlo fin da subito da principale protagonista.

«Quei 30 secondi di Bisceglie fanno ancora male»

Inizia ora (anche se in realtà è già iniziato da settimane) il lavoro del direttore sportivo Morelli che si esprime così subito dopo l'ufficialità del suo rinnovo: «Tre anni fa ho deciso di credere nella rinascita della Vigor Lamezia e la Vigor Lamezia oggi ha deciso di continuare a credere nel suo direttore sportivo. Sono stati anni lunghi e difficili con momenti non sempre positivi, per ultimi quei 30 secondi finali di Bisceglie, ma l'amore per questi colori e l'entusiasmo riportato in città superano qualsiasi momento buio». Ed ancora: «Il mio impegno sarà ancora maggiore, la mia voglia di ripagare la fiducia della società, di ripagare il calore ricevuto da tifosi, di riportare la Vigor Lamezia dove merita. Sono sicuro che insieme riusciremo a riscrivere la storia».