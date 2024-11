Giorni caldi e movimentati quelli riguardanti il calciomercato estivo dei dilettanti e, soprattutto nelle ultime ore, non sono mancate ufficialità clamorose e ulteriori indiscrezioni che potrebbero innalzare le ambizioni dei club interessati. Come di consueto, ecco allora un riassunto sul pezzone di mercato iniziando dalla categoria più alta e dalle ufficialità. Scatenata la Vigor Lamezia che nelle ultime 48 ore ha presentato due nomi-bomba. Il primo è Franco Padin, vecchia conoscenza del calcio calabrese visti i suoi trascorsi alla Reggiomediterranea. Quest'ultimo si è fatto conoscere a suon di gol anche con le maglie di Afro Napoli, Brindisi, Ischia e nell’ultima stagione con la Sarnese. L'altro colpo biancoverde porta il nome di Pasquale Trentinella, con il centrocampista che ritrova mister Fanello dopo i trascorsi a Sambiase. Ed è proprio da Sambiase che arriva, reduce dalla conquista della Serie D.

Alquanto vivace anche la Palmese che, come annunciato, ha presentato il terzino Simone Lavilla che torna in neroverde a distanza di alcuni anni. Il terzino è reduce dalla bella stagione alla ReggioRavagnese, risultando il quarto giocatore di movimento più utilizzato con 1954 minuti giocati nell’arco della stagione e confermando così, ancora una volta, le sue competenze calcistiche. Ufficiale l'addio tra Carmelo Nucera e il Brancaleone, annunciato dallo stesso giocatore attraverso una lettera aperta. Tra quelle che si ergono al ruolo di prossime protagoniste c'è la Paolana, visto anche il faraonico mercato che sta svolgendo. L'ultimo grande nome, in ordine cronologico, a vestire la casacca bianco/azzurra è Michele Vitale. Altro tassello di valore e soprattutto un profilo che sa come si vince, visti i suoi recenti trascorsi. Si prepara alla prossima Eccellenza anche la neopromossa Rossanese che, nelle ultime ore ha rinnovato in successione Giacomo Buongiorno, mister 100 gol, e il capitano Rizzo al suo decimo anno in rossoblù e dunque sempre più emblema di questi colori.

Movimenti anche in Promozione A e B

Scendendo di categoria, il focus si sposta ai due gironi di Promozione che non peccano certo di trattative. Girone A animato da diverse squadre come, ad esempio, il Trebisacce che ingaggia il forte portiere italo-argentino Mauro Beltramella. L'estremo difensore è reduce dalla vittoria del Girone B difendendo i pali dell'Ardore. Rimanendo in tema portieri, il Sersale ha annunciato l'ingaggio del giovane 2006 Ivan Tassone. Mancava solo l'ufficialità che è arrivata nelle scorse ore: Raffaele Varacalli è il nuovo allenatore del Mesoraca. Nel Girone B sempre attivo il Val Gallico, con il direttore sportivo Enzo Verduci che regala un altro promettente spagnolo: Martin Robaina.

Gioiese e Vigor Lamezia, ecco chi c'è nel mirino

Se le recenti ufficialità hanno pesantemente animato il caldo di questi giorni, non sono da meno le ultime indiscrezioni e/o ipotetiche trattative che potrebbero decollare, e in Eccellenza ad attirare l'attenzione sembrano essere Vigor Lamezia e Gioiese. Quanto ai biancoverdi, in attacco di certo non si fermeranno a Padin e al rinnovo di Catania dal momento che la società avrebbe messo gli occhi su Valentino Azzinnaro che, nell'ultima stagione, ha siglato 32 gol in campionato eguagliando il record del 2006 relativo ai due gironi. Fuoco sotto cenere anche la Gioiese dal momento che il silenzio delle ultime settimane è solo apparente. Il club viola sta pian piano risorgendo e, con l'arrivo di mister Renato Mancini, la rosa non potrà che essere di livello. Nel mirino, dunque sembrerebbero essere finiti il centrocampista classe 2003 Saverio Staropoli, quest'anno in forza alla Vibonese, Condemi attaccante del Cittanova e Guerrisi "mastino" del Bocale. Per tutti e tre, se le trattative dovessero decollare, si tratterebbe di un ritorno. Sondaggio anche per Giofrè, sempre in forza al Cittanova. Quanto al Girone A di Promozione, occhio all'Amantea che sta rifondando e in queste ore sceglierà il tecnico. Al momento Andrea Parentela sembrerebbe avvantaggiato, ma occhio anche a Viscardi e Infusino.