C’è una Vigor Lamezia che non si ferma. Il covid ha imposto l’alt ai campionato e anche alle ambizioni della società biancoverde, che però prosegue con la sua attività in altri settori. Restano, per adesso, i ricordi delle prime partite, delle vittorie in coppa, delle goleade in campionato, dove la squadra di Morgia ha iniziato male, con la pesante sconfitta a Sersale, e chiuso con una mezza delusione, per via del pari deludente in casa della Paolana.

Nel mezzo qualcosa di buono è stato sicuramente fatto da una squadra costruita per vincere il campionato. Il presidente Saladini vuole la promozione, ma intende anche lasciare un segno nella comunità lametina, con un programma a lunga scadenza, che abbraccia diversi settori.

L’innesto di Gabriele Martino conferma le intenzioni del patron biancoverde, mentre proseguono le attività e la campagna promozionale sui social. Ogni cosa puntualmente accompagnata da video di alta qualità.

È stata presentata la nuova maglia, c’è anche la nuova mascotte Vigorino e c’è stata quindi una campagna di sensibilizzazione sull’uso della mascherina che ha riscosso consensi. E non solo: sempre grazie a Vigorino ecco spiegate, a grandi e piccoli, le regole per affrontare il covid. Inoltre, sui propri canali social, via agli incontri a distanza con i calciatori biancoverdi, per conoscerli meglio e farli conoscere anche dai sostenitori lametini, in attesa di poter tornare ad apprezzarli sul campo. Perché la Vigor Lamezia è sempre in movimento.