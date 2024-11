Settimana prossima la scelta del nuovo allenatore che guiderà il club biancoverde nella prossima stagione in Lega Pro Unica.

LAMEZIA TERME - La Vigor Lamezia ha deciso di prendersi ancora una settimana di tempo prima di scegliere il nuovo allenatore. Smentita al momento, la notizia di un accordo imminente con Alessandro Erra, che resta comunque tra i tanti candidati alla guida della formazione biancoverde nel prossimo torneo di Lega Pro Unica. In pole restano Giovanni Tedesco, Stefano Di Chiara e Stefano Cuoghi. Sullo sfondo la suggestione Gaetano Auteri, difficile da raggiungere per motivi economici. Ma non si esclude una riconferma di Massimo Costantino.