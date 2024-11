Al "Puttilli" finisce 3-3. classica gara di fine stagione. In campo tanti giovani

LAMEZIA TERME (CZ) - Sei reti, attacchi prolifici, difese colabrodo e un punto a testa. La sfida tra Barletta e Vigor Lamezia potrebbe essere riassunta così. Al "Cosimo Puttilli" pugliesi e calabresi danno vita ad una bella partita, senza pensieri (le due squadre erano già salve). Particolarmente emozionante l’ultima parte di gara con il match già sul 2-2. Prima Montella evita quello che sarebbe stato il nuovo sorpasso di casa spazzando sulla linea il piazzato di Radi al 23’. Poi, 15 minuti dopo, il clamoroso controsorpasso calabro di Scarsella che beffa così De Martino ammutolendo il "Puttilli". La Vigor assapora il sapore del successo ma il Barletta non demorde e al 41 riacciuffa i lametini sull’asse Malerba-Di Bella- Turchetta. Alla squadra di Erra resta l’amaro in bocca per come si erano messe le cose, ma il pari è il risultato più giusto.