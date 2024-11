Il club biancoverde rinforza la cantera affidando il proprio fiore all'occhiello a Maglia, Vrenna e Parisi. L'ultimo è stato l'artefice principale del 'miracolo amaranto' a Reggio

LAMEZIA TERME - La Vigor Lamezia potenzia e ristruttura il proprio settore giovanile: il responsabile sarà Francesco Maglia che ha voluto fortemente al suo fianco in questa nuova avventura come coordinatore tecnico Luigi Vrenna (ex allenatore della Primavera del Crotone) e come responsabile del settore scouting Franco Parisi, ex dirigente della Reggina nonché uno dei principali artefici del miracolo Sant'Agata da cui sono usciti parecchi talenti amaranto.