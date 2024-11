Il club biancoverde scivola in Eccellenza dopo trent'anni. Sembrano lontanissimi gli anni in Lega Pro, eppure, neanche un anno fa, la società vigorina festeggiava la salvezza tra i professionisti

La Calabria perde una protagonista del calcio di casa nostra degli ultimi decenni. Una di quelle che ha scritto, tra i professionisti e tra i dilettanti pagine importanti della propria storia. La squadra della terza città calabrese.: La vigor Lamezia. Lo scivolone in eccellenza del club lametino è solo l'ultimo passo compiuto in una stagione iniziata male e finita peggio.

Nel mezzo, il cuore e la professionalità dimostrata da Antonio Gatto ed i suoi ragazzi, molti dei quali provenienti del settore giovanile biancoverde. La Vigor saluta la serie D e retrocede in quinta serie dopo oltre trent'anni. Per ritrovare la società vigorina in eccellenza bisogna riportare il calendario alla stagione 1982/1983.

Poi tanti anni in D e la promozione nell'ex Serie C nel 2004. Cinque stagioni in C2, il ritorno nel massimo torneo dilettanti nel 2009 ed il rientro dodici mesi dopo in Lega Pro. Esperienza culminata con la conquista della serie unica nel 2014.

Il resto è storia recente: la salvezza tranquilla lo scorso anno, lo scandalo calcio scommesse, la retrocessione d'ufficio in D. L'inizio da incubo senza una squadra, la ripresa apparente, il nuovo crollo e l'addio al massimo torneo dilettanti. Arrivato sul campo del Siracusa con un turno di anticipo.

Ed ora? Chi sarà disponibile a ripartire dall'Eccellenza per riconquistare il calcio che conta? Domanda che da domenica sera gira e rigira tra i supporters lametini.