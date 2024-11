La Viola Reggio Calabria non parte per Crema. La società neroarancio, già retrocessa, ha deciso di non partire per la Lombardia, dove avrebbe dovuto giocare la terzultima giornata del campionato di Serie B.

Una scelta che, ancora una volta, denuncia tutte le difficoltà di un percorso giunto al più amaro dei capolinea, che priva i tanti sostenitori del nord dell'opportunità di salutare, per l'ultima volta, i colori neroarancio. A comunicarlo è stata la stessa società, tramite un comunicato sul proprio sito.

La nota

«Comunichiamo - si legge - di aver rinunciato con rammarico alla trasferta di Crema in programma domenica prossima 23 aprile. Soppraggiunti motivi logistici relativi allo spostamento e conseguenti difficoltà organizzative, hanno determinato la decisione di rinunciare a giocare la gara numero 28 del campionato di basket di serie B girone B. La società approfitta per scusarsi con i tifosi e ringraziare tutti i gli affezionati tifosi che hanno sostenuto la squadra ad ogni trasferta con passione e dedizione».