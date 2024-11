Il club neroarancio ha comunicato la nomina all'esperto dirigente che ora avrà il compito di costruire il roster per la stagione 2022-2023

Dopo tanti giorni senza novità, la Pallacanestro Viola Reggio Calabria muove il primo fondamentale passo per la stagione 2022-23. Il club neroarancio ha comunicato la nomina di Giuse Barrile come General manager per il campionato che, lo ricordiamo, scatterà il prossimo 2 ottobre.

Lunga attesa

All’esperto dirigente il prolungamento era stato offerto quasi un mese fa, a cavallo fra la fine di luglio e l’inizio d’agosto. L’incertezza aveva avvolto la sua risposta, anche in virtù di una situazione molto complessa intorno alla Viola.

Oggi è arrivata la fumata bianca: Barrile costruirà la Viola edizione 2022-23. Sarà un compito difficile, visto che tutte le competitors hanno già completato o quasi roster e staff tecnici, ma la grande esperienza di Barrile sarà un fattore vitale per la formazione cestistica dello Stretto.