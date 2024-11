La Pallacanestro Viola Reggio Calabria non vuole rimandare ulteriormente l’appuntamento coi primi due punti della stagione. Al Palacalafiore arriva la Petrarca Padova per la terza giornata del girone B del campionato di Serie B. A Pentimele palla a due ore 18:30.

Caccia al riscatto

L’obiettivo dei neroarancio, dopo i ko contro Mestre e San Vendemiano, è chiaramente quello di prendersi sul proprio parquet il primo successo dell’annata 2022/2023.

Coach Bolignano punterà, ancora una volta, su Andrea Renzi. Per l’ex Trapani 56 punti nelle prime due uscite e un etichetta di leader tecnico già difficile da scollare. Di fronte alla Viola ci sarà una squadra che tira molto meglio dall’area che dalla distanza: per Morbillo e compagni percentuale del 55% da due punti, poco oltre il 20 da tre. Quella fra Reggio e la Petrarca, dunque, sarà una contesa in cui peserà molto il fatturato cestistico prodotto nel pitturato.

I patavini, come la Viola, vanno a caccia della prima vittoria: Reggio e Padova, infatti, sono ancora sul fondo della classifica a quota 0 punti, insieme a Capo d’Orlando, Desio, Virtus Padova e Monfalcone. Bolignano vuole schiodarsi dall’ultimo posto, la sfida odierna potrebbe essere l’occasione migliore per farlo.

Le altre gare del girone B

Sfida al vertice fra Orzinuovi e Crema, due delle sei squadre a punteggio pieno. Incroci pericolosi anche fra Orlandina, ancora a zero punti, e Vicenza. Ragusa riceve l’Allianz Vicenza, Palermo ospite di Desio.