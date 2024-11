Primo giorno di scuola per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Nel pomeriggio odierno i neroarancio esordiranno finalmente in gare ufficiali nella stagione 2022/23. Dopo la rinuncia al match di Supercoppa contro la Virtus Kleb Ragusa,Renzi e compagni affronteranno la Gemini Mestre nella prima giornata del girone B del campionato di Serie B. Palla a due ore 18:30, al PalaCalafiore.

Nuovo roster

Completamente nuovo il roster a disposizione di coach Bolignano, unico (insieme all’assistant coach Pasquale Motta e al preparatore Saverio Neri) anello di congiunzione fra il gruppo squadra della nuova e la vecchia Viola, finita settima nello scorso ottimo campionato. In estate il General Manager Giuse Barrile ha lavorato in maniera febbrile per costruire, pur con tutti i noti problemi, un organico che potesse affrontare con ambizione l’annata ormai alle porte.

L’ultimo giocatore a unirsi ufficialmente a Reggio Calabria è stato Giambattista Davis. Dopo gli inizi fra Italia e America, in cui ha giocato in Ncaa di prima e seconda divisione, lo scorso anno Davis è stato in forza al Montebelluna in C Gold. Bolignano avrà a disposizione anche Federico Bischetti, classe 2002: anche lui, come Davis, ha convinto lo staff in ritiro, divenendo ufficialmente parte della squadra reggina.

Nuovo tabellone

Al PalaCalafiore, peraltro, farà esordio un nuovo tabellone luminoso: l'attrezzatura è arrivata venerdì in riva allo Stretto ed è stata subito installata. Tutto, dunque, è davvero pronto: la Viola Reggio Calabria si prepara alla prima palla a due della stagione.