Il pivot ha lasciato Reggio Calabria, tornando a Trapani. Bolignano in emergenza per l’esterna in Veneto, palla a due ore 17

La Viola Reggio Calabria vola a Mestre. Domani pomeriggio (palla a due ore 17), neroarancio di scena al PalaVega, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B.

Addio Renzi

Bolignano cercherà in Veneto preziosi punti salvezza, dovendo però fronteggiare l'assenza dell’ormai ex capitano Renzi. Il pivot è stato liberato giovedì dopo il lungo corteggiamento di Trapani.

Nonostante la voglia neroarancio di trattenere il pivot ex azzurro, la volontà del giocatore di tornare in A2 e nella sua ex squadra alla fine ha prevalso, privando Bolignano di uno dei punti fermi della prima metà di stagione. Il Gm Barrile è in cerca del sostituto, ma fin qui il complicatissimo basket-mercato non ha portato in riva allo Stretto un'alternativa al vuoto lasciato da Renzi.

L'avversario

Mestre è reduce dalla vittoria a tavolino contro Palermo, che ha disertato l’impegno in Veneto. Nelle ultime due gare disputate, comunque, i biancorossi hanno perso contro Vicenza e Petrarca Padova, abdicando la vetta del campionato in favore dell'Orzinuovi di Calvani. Per i biancorossi media punti stagionale che si attesta poco oltre i 76 a partita, con percentuali molto positive a rimbalzo per la formazione allenata da coach Ciocca.