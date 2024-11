Neanche 48 ore dopo l'importantissima vittoria contro Bernareggio, la Viola Reggio Calabria torna in campo. I neroarancio affronteranno in casa l'Orzinuovi dell'ex Marco Calvani, in quello che è il recupero della 19 giornata. Balic e compagni, dunque, si ritroveranno di fronte la capolista del girone B, in coabitazione con la Gemini Mestre.

Missione complicata

La missione, chiaramente, è complicata per il roster dell'ancora squalificato Domenico Bolignano, che sconterà il secondo e ultimo turno di stop ricevuto dopo la partita a Desio. Orzinuovi è una delle formazioni più attrezzate dell'intera Serie B e vuol continuare la marcia, fin qui, trionfale, facendo anche un regalo speciale a coach Calvani, che qualche giorno fa ha compiuto 60 anni. Di contro, però, ci sono gli evidenti sforzi e miglioramenti di una Viola che sembra aver trovato una quadra e che sogna di rimettersi in piena corsa per competere per il mantenimento della categoria.

Come sempre, allora, ci si affiderà, con coach Motta in panchina, all'estro di Balic e alle qualità di Marchini e Spizzichini, top scorer della sfida interna con Bernareggio, rispettivamente con 24 primo e con 21 il secondo, conditi peraltro da 15 rimbalzi. La Virtus Ragusa, quintultima, è lì a otto lunghezze: una vittoria, stasera, potrebbe definitivamente far riaccendere la speranza. Palla a due ore 20:30 al PalaCalafiore.