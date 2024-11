Benedetto ritrova il sorriso, la squadra riabbraccia il PalaCalafiore

REGGIO CALABRIA - La Viola ritrova la vittoria ma soprattutto la sua casa. Dopo quasi tre anni di chiusura il PalaCalafiore ha finalmente riaperto le porte a tifosi e appassionati che in gran numero hanno risposto presente.



Circa tremila, infatti, gli spettatori per la sfida vittoriosa contro Legnano. I nero-arancio interrompono così il filotto negativo maturato dopo le due sconfitte consecutive e consolidano la loro posizione al terzo posto del campionato si serie A2 silver. Per il team di coach Benedetto è stata una serata da incorniciare sotto tutti i punti di vista. La gara contro Legnano è apparsa incerta solo nelle prime due frazioni. Poi infatti, un lungo monologo nero-arancio culminato nel più 29 finale. Ma a restare impresso nella memoria del pubblico reggino sarà soprattutto l'emozionante ritorno in un autentico tempio della pallacanestro nazionale.