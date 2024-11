La Pallacanestro Viola vuole tagliare il traguardo dei playoff. Nell'ultima giornata, vincendo a Monopoli, la squadra di Bolignano ha agganciato in classifica Torrenova. I siciliani, però, sono in svantaggio negli scontri diretti contro i reggini, ragion per cui a parità di punti conquistati Reggio sarebbe avanti.

Un quadro che, in questo momento, proietterebbe Balic e compagni ai playoff, in virtù dell'ottava posizione occupata in classifica a due giornate dal termine. Domenica la Viola giocherà l'ultima sfida interna di stagione regolare che, potenzialmente, potrebbe valere il pass per la griglia post-season. Qualora i neroarancio battessero Salerno e Torrenova perdesse in casa contro Avellino, infatti, la qualificazione ai playoff sarebbe aritmetica con un turno d'anticipo. Uno scenario clamoroso ma possibile, che ha spinto il club a indire la giornata neroarancio in occasione della gara contro i campani, chiamando a raccolta la città per tagliare un traguardo che manca da anni in riva allo Stretto.

Il comunicato del club

Reggio può essere il sesto uomo in campo per conquistare il sogno chiamato Playoff! La Viola deve battere il suo prossimo avversario, la Virtus Arechi Salerno, e aspettare i risultati dagli altri campi per esultare e coronare una stagione che comunque vada resterà splendida.

La Pallacanestro Viola, pertanto comunica che in occasione della partita in programma per domenica 1 Maggio alle 18 contro la Virtus Arechi Salerno è stata indetta la “Giornata dell’orgoglio Nero Arancio”.

In questa particolare occasione:

– Cessa l’efficacia di tutti gli abbonamenti (validi per 14 partite, fatta eccezione per i mini abbonamenti e gli abbonati che hanno sottoscritto la tessera prima del 25/10/2021).

-Viene fissato il biglietto unico al prezzo di 10,00 euro.

-Viene rinnovata la promozione con le scuole. 2,00 euro per tutti gli studenti e 5,00 per gli accompagnatori. Tale promozione sarà tuttavia sottoscrivibile solo in botteghino.

Puoi acquistare il tuo biglietto presso qualsiasi punto vendita autorizzato oppure presso il Botteghino del PalaCalafiore, con la prevendita che sarà attiva nei giorni di Sabato 30/04 e Domenica 01/05 dalle 16:00 alle 18:00.

Il tagliando può essere acquistato anche online cliccando qui

Vista l’uscita dallo stato d’emergenza, secondo il nuovo decreto Covid che entrerà in vigore a partire da domenica 1 Maggio, oltre al 100% di capienza consentito nei palasport, non sarà inoltre necessario mostrare il Green Pass all’ingresso e non sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Andiamo a conquistare il sogno playoff, tutti insieme!