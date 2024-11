La Viola Reggio Calabria rende visita a Orzinuovi. I neroarancio saranno di scena nel pomeriggio al PalaBertocchi, affrontando la squadra dell’ex Marco Calvani. I reggini sperano di portare a casa un risultato finalmente positivo, dopo le prime tre sconfitte in altrettante gare stagionali. Compito, comunque, molto difficile per Renzi e compagni, in virtù della caratura del roster. Retrocessa nella scorsa stagione dalla A2, Orzinuovi è una delle compagini più quotate del girone B e dell’intera Serie B, come dimostrato dalla Supercoppa di categoria vinta a fine settembre.

Cammino perfetto

I bresciani hanno vinto contro Brianza, Petrarca Padova e Crema, meritando la vetta della classifica in condivisione con Mestre e San Vendemiano, anche per il lavoro fatto dal grande ex di giornata, Marco Calvani. “Affrontiamo una squadra che è stata costruita per vincere - ha sottolineato Pasquale Motta, Assistant Coach della Viola, che in passato lavorò proprio al fianco di Calvani. - Siamo coscienti di questo ma non partiamo sconfitti. Abbiamo iniziato la preparazione in ritardo e giocato poche amichevoli ma stiamo lavorando sodo per recuperare il gap iniziale, che non è ancora colmato ma che piano piano si sta riducendo. L’intento è giocarci la partita fino alla fine contro un roster importante e completo in ogni reparto e allenato da un tecnico di altissimo profilo».

Anche Renzi ex

A suonare la carica in casa Viola ci ha pensato anche Andrea Renzi, anche lui ex vista la scorsa stagione disputata a Orzinuovi: «All’Agribertocchi ho dei cari amici ma il nostro obiettivo è muovere la nostra classifica. Continuiamo a lavorare, vogliamo essere competitivi e giocarcela ad armi pari con chiunque». Al PalaBertocchi palla a due alle ore 18.