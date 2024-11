Cinque gare alla fine. La regular season del campionato di basket di Serie B si avvicina, con una Viola sempre a caccia dei playoff. Oggi l'ottavo posto, l'ultimo che regala l'accesso alla griglia, dista soli due punti con Sant'Antimo a quota 28 a fronte dei 26 punti della truppa guidata da coach Bolignano.

Differenza canestri

La compagine campana sarà la prossima avversaria dei neroarancio, che le renderanno visita domenica alle 18. Un vero e proprio spareggio per i playoff, con la Viola chiamata a vincere per continuare a sperare. Peserà, in Campania, ogni singolo canestro: la missione ideale per Reggio Calabria sarebbe ribaltare la situazione legata alla differenza canestri. Nella gara d'andata, la PSA si impose al PalaCalafiore col punteggio di 66-75, una forbice di nove punti di distacco.

Se la Viola riuscisse a capovolgere la situazione, vincendo con un gap di dieci lunghezze, porterebbe a proprio favore un importantissimo vantaggio in caso di arrivo a pari punti. La missione, chiaramente, è complicata, ma Balic e compagni cercheranno di regalare a Reggio il sogno playoff.