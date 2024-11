Non si sblocca in trasferta la Viola. I neroarancio cadono anche a Vicenza, proseguendo nel trend che li vede sempre sconfitti lontano dal PalaCalafiore. In Veneto i biancorossi, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, prendono il largo nella ripresa e portano a casa due punti che mancavano da quattro partite.

Primo tempo

Reggio parte molto bene: Davis apre il tabellino con una bella tripla, i ragazzi di Bolignano mantengono il vantaggio fino alla chiusura del primo periodo. I dieci minuti scorrono via piacevolmente, con percentuali elevate da ambo i lati. Copione molto simile nel secondo periodo: è un testa a testa continuo fra biancorossi e neroarancio fino al parziale di 12-0 vicentino a opera di Cucchiaro e Ianuale. I quattro punti di Spizzichini riducono ad una sola cifra lo svantaggio violino, all'intervallo lungo è 42-38.

Secondo tempo

L'apertura di ripresa, però, non vede cambiare il leit-motiv dell'incontro. Vicenza attacca e segna, riuscendo a contenere bene la Viola, sopratutto nella figura di Andrea Renzi. Il capitano, come sempre, ci prova ma gli uomini di coach Manuel Cilio gli complicano maledettamente la vita, giocando poi con grande qualità nella metà campo opposta. Alla fine, però,la classe di Renzi vien fuori e la Viola si rimette in linea di galleggiamento a fine terzo periodo, a -9. L'alba dell'ultima frazione di gioco, però, è letale per Reggio: Vicenza mette a referto un'altro parziale di 11-1, con Campiello e Ambrosetti protagonisti, chiudendo di fatto anticipatamente la partita. Nel finale Balic e compagni ci provano, ma la resistenza del Vicenza è coriacea: alla sirena finale esultano i tifosi di casa.

Civitus Allianz Vicenza-Pallacanestro Viola RC 69-57 (23-22, 29-22, 10-10, 17-13)

Vicenza: Campiello 9, Giaquinto 6, Brambilla 2, Cucchiaro 18, Ambrosetti 18, Bassi 2, Zocca 8, Ianuale 8.

Tiri liberi: 13/21 - Rimbalzi: 38 (Brambilla 8) - Assist: 11 (Cucchiaro 7)

Viola RC: Spizzichini 9, Balic 11, Renzi 19, Marchini 2, Bischetti 3, Provenzani 2, Farina 3, Davis 8.

Tiri liberi: 10/15 - Rimbalzi: 39 (Spizzichini 13) - Assist: 9 (Balic 4)