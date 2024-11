Nel momento felice in casa Pallacanestro Viola, continua a splendere con sempre più evidenza la stella di Franco Gaetano. Per magic Frank, il suo soprannome, è letteralmente un magic moment: la crescita esponenziale di rendimento è evidente, contro Forio la sua prova è stata dominante, producendo l’ennesima doppia doppia stagionale.

I numeri

21 punti e 12 rimbalzi, appena sfiorato il record realizzativo personale (22 pti vs Formia), 33 di valutazione (appena dietro ai 34 di Yande Fall). Queste le cifre dell’ala classe ’99, sempre più fondamentale nel progetto tecnico di coach Domenico Bolignano.

Per Gaetano si tratta già della sua miglior annata in carriera: i 259 punti globali messi a referto superano di gran lunga il precedente record di 230 del campionato vissuto con Catanzaro. In generale, comunque, non è solo l’aspetto realizzativo a esser stato fortemente migliorato ma ogni fondamentale tecnico e numerico, come certificano le statistiche di LNP.