Sul neutro di Barcellona Pozzo di Gotto gli uomini di coach Antonio Paternoster battono nettamente Biella. Radic, Fabi e Legion si confermano i leader di un gruppo giovanissimo. I primi due punti del campionato dedicati alla memoria del collega Domenico Durante, supertifoso della Viola scomparso ieri

La Viola vince e convince alla prima in casa: trionfo assoluto contro l’Angelico Biella sul neutro di Barcellona Pozzo di Gotto. Le mura del Palalberti portano bene ai neroarancio che disputano una partita quasi perfetta, imponendosi su un avversario forte come la squadra di coach Carrea.

Gli uomini di Paternoster partono subito fortissimo: la difesa biellese battezza Micevic dall’arco, il serbo non si fa pregare e infila due bombe che costringono Carrea a cambiare difesa e a sguarnire il pitturato dove Radic ha vita molto facile. Inizio-choc per i piemontesi che si trovano sotto di 12 punti a 4 minuti dalla palla a due. La reazione di Mike Hall e compagni arriva subito dopo il time out: Ferguson fa sei punti di fila e riduce il gap, mettendo ordine tra i compagni assieme a Di Vico.

Nel secondo quarto però la Viola riesce a limitare le giocate della guardia americana cambiando sistematicamente sui blocchi e asfissianzo Jazzmar Ferguson con le marcature di Caroti, Marulli e Fabi. E’ il terzo quarto a chiudere l’incontro: i neroarancio allungano definitivamente. Biella si fa avanti con buone soluzioni dalla media firmate Mike Hall e Di Vico ma, proprio nei momenti di massima intensità dei piemontesi, capitan Agustin Fabi gela la squadra di Carrea con due bombe dai 6,75 che stoppano il tentativo di rimonta e consentono a tutti gli uomini di Paternoster di entrare il ritmo. Il quarto quarto inizia sul 74 a 54 per la Viola che gestisce con serenità grazie a qualche arresto e tiro di Alex Legion per il 93 a 67 finale.

Negli ultimi secondi, campo anche per i baby Bianchi e Marino, rispettivamente 16 e 17 anni, che festeggiano alla sirena assieme al resto di un gruppo che appare convinto e umile, un gruppo che si alza tutto in piedi per il primo canestro stagionale di Tommaso Guariglia, fino ad oggi opaco rispetto ai compagni ma con ottimi margini di crescita. Una prova d’insieme che consegna alla sala stampa un Antonio Paternoster raggiante ma già proiettato alla sfida di domenica contro la Virtus Roma al PalaTiziano. Una vittoria convincente, dedicata a un grande tifoso neroarancio: il giornalista sportivo Domenico Durante, scomparso proprio ieri mattina dopo una lunga malattia.



Tabellino:

SERIE A2 – GIRONE OVEST

2a GIORNATA

VIOLA REGGIO CALABRIA – ANGELICO BIELLA 93-67

VIOLA REGGIO CALABRIA: Radic 23, Taflaj, Marino, Legion 19, Caroti 3, Fabi 17, Bianchi, Guariglia 2, Guaccio, Marulli 13, Micevic 8, Fallucca 8. Coach: Paternoster

ANGELICO BIELLA: Ferguson 17, Hall 17, Massone ne, Venuto 2, Pollone ne, De Vico 15, Udom 12, Pasqualini,Wheatle 2, Rattalino, Tessitori 2. Coach: Carrea

Arbitri: Andrea Masi di Firenze (FI) – Marco Vita di Ancona (AN) – Alessandro Costa di Livorno (LI)

Parziali: 26-19; 49-35; 74-54;