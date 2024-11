Marco Laganà, Alex Legion e, forse, Ivica Radic. Giornata decisiva per il mercato della Viola Reggio Calabria: la guardia reggina e quella americana sembrano vicinissime ai colori Neroarancio, per il lungo croato invece il GM Condello dovrà ancora lavorare

La Viola vuole chiudere il mercato nelle prossime ore: pronti 3 colpi per il GM Condello. All'appello mancano due guardie e un lungo.secondo insistenti rumors di mercato, è praticamente fatta per Marco Laganà: il figlio di Lucio, reggino purosangue, attende che Cantù lo liberi anche se la società lombarda tentenna e non lascia andare la giovane guardia calabrese. Sarebbe un gran colpo sugli esterni anche perché Laganà si troverebbe a poter ricoprire due o tre ruoli, in un pacchetto esterni che sarebbe molto dinamico in caso di arrivo di Alex Legion, classica guardia americana già ammirata a Roseto e Trapani. Giocate spettacolari e molti punti nelle mani per lui. In vernice, invece, la situazione è incerta: si fa il nome dell'ottimo lungo croato Ivica Radic ma le parti, che sembravano davvero vicinissime, si sono nuovamente allontanate anche perché coach Paternoster preferirebbe un 5 più mobile, in grado di correre in contropiede.