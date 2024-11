Scossone in casa Virtus Rosarno: Francesco Ferraro non è più l'allenatore del club amaranto. Fatale la sconfitta di ieri pomeriggio per 2-0 in casa del San Nicola-Chiaravalle (in gol Clemente e Barolo) a cui si vanno ad accumulare i due pareggi (contro Africo e Bovalinese) e le due vittorie (contro Atletico Maida e Melito).

Le dimissioni

Otto punti in cinque gare che sicuramente potevano e dovevano essere di più, soprattutto per il blasone e la forza della squadra, tra le principali candidate alla vittoria finale, ma è pur vero che la vetta è ancora a tre punti e con un campionato che è ancora lungo. Certo, sicuramente due pareggi e una sconfitta nelle prime cinque gare di campionato, per una squadra come la Virtus Rosarno, non è un bottino consistente. Comunque sia, tecnicismi e scelte (in questo caso di fine rapporto) a parte, di certo c'è la separazione sportiva tra la Virtus Rosarno e mister Ferraro. La decisione, maturata dallo stesso tecnico, è arrivata subito dopo il ko di ieri e con la presentazione delle dimissioni accolte dalla società. A giorni il successore anche perché la Virtus Rosarno deve iniziare a correre già da domenica nel match casalingo contro la Pro Pellaro. Uno scossone rilevante, intanto però adesso la squadra rosarnese non può più sbagliare.

Il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale della società rosarnese: «La Virtus Rosarno comunica che, di comune accordo, le strade con mister Ferraro si sono separate. La società desidera ringraziare il mister per la professionalità, la serietà e l’elevata preparazione che ha sempre messo a disposizione dei nostri colori. Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno importante, contribuendo alla crescita del nostro progetto sportivo. A mister Ferraro vanno i nostri migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sia a livello personale che professionale. Siamo certi che saprà ottenere successi importanti nelle sue prossime sfide. Grazie di tutto, mister Ferraro».