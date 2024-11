Giorni frenetici in casa Virtus Rosarno che, dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del San Nicola-Chiaravalle, ha annunciato le dimissioni del tecnico Francesco Ferraro. Succede tutto nella serata di domenica, subito dopo il ko che tiene fermo il club rosarnese a quota otto punti in classifica. La dirigenza, dunque, ha cercato subito di sopperire a tale situazione individuando il successore di Ferraro. A raccogliere il testimone, infatti, sarà Maurizio Panarello che già oggi effettuerà il suo primo allenamento.

Panarello alla Virtus Rosarno

Sicuramente non l'ultimo arrivato dal momento che si tratta di un professionista con trascorsi eccellenti nella sua ultra ventennale esperienza di allenatore. Comincia tutto nella stagione 1997/98 sulla panchina della Bovalinese, con cui vince ben 4 campionati che gli consentono il salto dalla Terza Categoria all’Eccellenza, raggiunta nella stagione 2004/2005. Un legame forte con la Bovalinese, dal momento che rimarrà sulla panchina amaranto fino alla stagione 2012/2013.

Nelle stagioni 2013-14 e 2014-15 la panchina del Marina di Gioiosa, nel campionato di Promozione mentre, nella stagione 2018/2019, scrive la storia sulla panchina del San Luca, dominando il campionato di Promozione con 27 vittorie e 3 pareggi in 30 partite disputate e portando il club giallorosso nel massimo campionato regionale. In seguito torna alla Bovalinese prima di trasferirsi alla Stilese, sempre in Eccellenza. Per lui recente esperienza in Serie D con il Locri e, adesso, la chiamata del direttore sportivo Varrà di sposare il progetto della Virtus Rosarno e portarla fino ai vertici della classifica. Il suo esordio da nuovo tecnico amaranto è previsto per domenica, nel match interno contro la Pro Pellaro.