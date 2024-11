Che una sconfitta prima o poi potesse arrivare era prevedibile, però che sarebbe maturata contro una delle squadre che lotta per la salvezza non se lo aspettava proprio nessuno. Il Catanzaro perde 1 a 0 contro la Viterbese nell’ottavo turno del girone di ritorno di Serie C. I padroni di casa trovano il vantaggio nel primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con l’ex Riggio. C’è da dire che le aquile calabresi hanno provato in tutti i modi a segnare almeno il gol del pari ma la porta difesa da Bisogno questa sera sembrava essere stregata. Da segnalare inoltre una brutta prestazione del direttore di gara Pescarella, molte le situazioni discutibili.

Comunque il Catanzaro resta saldamente in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio sul Crotone che insegue in seconda posizione.

Viterbese-Catanzaro: primo tempo

Ritmi bassi a inizio partita. Dopo 10 minuti non si contano azioni pericolose da entrambe le parti. Al 12’ Situm a seguito di una cavalcata sulla destra entra in area e da posizione defilata colpisce verso la porta ma il portiere gialloblù è attento e riesce a deviare. Sul corner che ne segue Vandeputte trova tutto solo nel cuore dell’area Brighenti che di testa prova a beffare Bisogno ma la palla lambisce il palo e si perde sul fondo.

Ma quattro minuti dopo è la Viterbese ad andare in vantaggio. Mastropietro batte un calcio d’angolo dalla destra, la traiettoria al veleno arriva dalle parti dell'ex giallorosso Riggio, lasciato colpevolmente solo in area dalla difesa delle aquile, che con un intervento scomposto spinge la palla oltre la linea di porta. Al 16’ Viterbese 1, Catanzaro 0.

Il Catanzaro, però, ci mette poco a riprendersi e nei minuti successivi al gol ci prova ben due volte. Prima con Sounas da dentro l’area che conclude di controbalzo ma trova la deviazione di un difensore della Viterbese, poi con Ghion che sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo tenta la gran botta al volo dal limite ma la sfera s’infrange sulla traversa.

Alla mezzora gioco ritmi molto più alti con i giallorossi che provano a riportare il risultato in equilibrio, ma i padroni di casa riescono a contrastare efficacemente le offensive della formazione calabrese.

Nei minuti finali la partita si innervosisce ma c’è poco da segnalare, l’arbitro non concede recupero e la prima frazione di gioco si conclude sull’1 a 0 per la Viterbese.

Viterbese-Catanzaro: secondo tempo

Nella ripresa il Catanzaro entra in campo voglioso di riprendere in mano la partita. Parata clamorosa di Bisogno al minuto 56’ sul colpo di testa di Iemmello che aveva ricevuto un cross al bacio da Vandeputte da calcio piazzato battuto dalla destra, poi Biasci sulla ribattuta spara alto.

Ora il pallino del gioco è in mano alle aquile. Pressing asfissiante e tante combine nei pressi dell’area di rigore della Viterbese. Molte le occasioni offensive dei giallorossi, al 62’ Sounas prova il tiro a giro che però vola alto sopra la traversa.

La Viterbese si chiude in difesa innalzando un muro davanti la porta e con le unghie e con i denti riesce a contrastare le azioni d’attacco dei giallorossi. All’80’, però, il risultato resta invariato.

Cinque minuti di recupero. Clamoroso. Al 93’ un difensore gialloblù passa letteralmente il pallone all’estremo difensore Bisogno, ma per l’arbitro il tocco è involontario. Da segnalare una brutta prestazione del direttore di gara, diverse situazioni molto discutibili.

Curcio ci prova nel finale ma il colpo di testa è debole e Viterbese-Catanzaro termina 1 a 0.

Il tabellino

VITERBESE (3-5-2) : Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mungo (42’st Mbaye), Megelaitis, Mastropietro (19’st Barillà), Rodio; Jallow (28’st Polidori), Marotta (42’st D’Uffizi). All. Lopez. A disp: Dekic, Chicarella, Rabiu, Semenzato, D’Uffizi, Andreis, Aromatario, Mbaye, Nesta, Devetak, Ingegneri.

CATANZARO (3-5-2) : Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Sounas (28’st Curcio), Ghion, Verna (19’st Pontisso), Vandeputte (19’st Brignola); Biasci, Iemmello (19’st Biasci). All. Vivarini. A disp: Sala, Gualtieri, Tentardini, Welbeck, Rolando, Fazio,,, Gatti, Katseris, Cinelli.

ARBITRO : Pascarella di Nocera Inferiore. Assistenti : Lazzaroni – Paggiola. Quarto Ufficiale : Rinaldi