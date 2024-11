Nel recupero della seconda giornata, la Vigor Lamezia Women batte la Salernitana in trasferta con il risultato di 6-3, allungando la propria striscia positiva.

Il punteggio conclusivo sta anche stretto a Linza e compagne, capaci di creare numerose occasioni da rete e di colpire anche una decina di pali.

Sotto di uno, per via dell’autorete di Ferreira, micidiale è la reazione della squadra di mister Monti, che nella circostanza ha utilizzato, nel corso del confronto, anche l’ultima arrivata, l’esperta Rocio Sevilla.

È il capitano Erika Linza a ristabilire la parità con un gran tiro dal cerchio di centrocampo. Lametine in vantaggio poco dopo, grazie al primo centro stagionale di Antonella Aliotta. Il primo tempo termina 4-1 per la Vigor Lamezia Women grazie alla doppietta di Silvia Praticò, classe 2002, sempre micidiale sotto porta, concretizzando così la superiorità delle biancoverdi.

Nella ripresa c’è gloria anche per la brasiliana Ferreira, che si riscatta dopo l’autorete del primo tempo. A questo punto la Salernitana prova a rientrare in partita con le due reti messe a segno dalla Palumbo, ma ci pensa ancora Ferreira a ristabilire le distanze, per il 6-3 conclusivo.

In classifica 8 punti dopo 4 partite disputate, sulle sei giornate in programma, per la Vigor Lamezia Women in un torneo che rimane sempre condizionato dal covid. Il Cus Cosenza ha giocato 3 gare, nessuna la Sangiovannese.