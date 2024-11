L’allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini riceve per la seconda volta nella sua carriera la Panchina d’oro di Serie C per la stagione 2022/2023. La 32esima edizione della kermesse si è svolta questa mattina e ha visto trionfare – anche in questo caso per la seconda volta - il commissario tecnico della Nazionale ed ex mister del Napoli Luciano Spalletti. Mentre la Panchina d’argento è andata a Fabio Grosso che lo scorso anno ha raggiunto la promozione in Serie A con il Frosinone.

«È una grossa soddisfazione e c'è solo da ringraziare, innanzitutto i miei colleghi - ha aggiunto Vivarini -. Lo scorso anno c'è stato un campionato di livello davvero alto e noi ci siamo comportati nel modo giusto. Grazie della fiducia che mi avete riposto: un ringraziamento speciale va alla città di Catanzaro che ci ha supportato. Abbiamo disputato un campionato importante, ma soprattutto c'è stata l'unione tra città e squadra, una simbiosi che ci ha dato davvero tanto coraggio. Ringrazio innanzitutto la città, poi a ruota ci sono il presidente, i direttori, il mio staff e poi i miei ragazzi che hanno disputato un anno sopra le righe».

Il tecnico dei giallorossi ha ricevuto 35 voti dai colleghi allenatori, 8 sono andati a Luciano Foschi (Lecco) che si è classificato secondo, mentre sul terzo gradino del podio sale con 5 Aimo Diana (Reggiana). L'attuale allenatore delle Aquile, come dicevamo, aveva già ricevuto l'importante riconoscimento in occasione della promozione con la Ternana nella stagione 2014/15.