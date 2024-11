Giuseppe Belmonte è un tifoso amaranto, nato a Reggio Calabria, ma che vive nel New Jersey e che porta il vessillo in giro per gli States: «Sono stato a Washington, davanti alla Casa Bianca, ma anche a Chicago ed Atlanta»

La Reggina fa capolino...in America. Le foto del giorno, infatti, è quella di Giuseppe Belmonte e sono destinate a rimanere impresse nella mente dei tifosi della società dello Stretto. Il sorridente tifoso amaranto, infatti, ha postato sui social una foto (sotto) in cui regge una bandiera del club dello Stretto durante l'ultima partita degli Harlem Globetrotters, disputata al Barclays Center di Brooklyn.

La storia di Giuseppe

«Io sono nato e cresciuto a Reggio Calabria, ma vivo nel New Jersey da 23 anni - ha raccontato Giuseppe - e la bandiera è sempre con me. Io giro spesso negli Stati Uniti, portandola e sfoggiandola orgogliosamente. Voglio portare il nome della mia squadra e della mia città in America».

«La bandiera la comprarono i miei genitori»

Un vessillo ricco di storia, la bellissima storia di Giuseppe: «La bandiera, come si vede, è un po' datata. L'avevano acquistata i miei genitori in occasione dello spareggio di Perugia. Oggi loro non ci sono più, ma resta un ricordo e qualcosa che mi porto dentro».

Non solo al Barclays Center, Giuseppe è stato ovunque, sempre sventolando il simbolo amaranto: «Sono stato a Washington, davanti alla Casa Bianca, ma anche a Chicago ed Atlanta e, ovviamente, nel New Jersey. Magari è una cosa stupida, ma io ci tengo molto». Una storia d’amore meravigliosa, che lega Giuseppe, le sue origini e l’America nel segno della Reggina.