Inizia un nuovo anno di volley, una nuova avventura targata “Digem Tavernese Odontoiatria e Medicina”. L’area è quella dell’alto Jonio reggino, il palazzetto è quello di Marina di Gioiosa e la società richiama le figure di Rosetta Scozzafava e Massimiliano Di Garbo. Manca solo il campionato ed è quello di serie C.

Insomma, in casa Digem c’è un entusiasmo coinvolgente, tutti in trepidante attesa campionato mentre si osservano le prime battute di preparazione. Si parte dalle sedute in palestra, la General Fitness di Siderno, e si continua al palazzetto con altri richiami tecnici importanti. L’avvio conta su un gruppo solido che ha vinto il campionato di serie D e sugli innesti che l’allenatore Di Garbo ha subito individuato. Ultima a fare l'ingresso in squadra è stata la schiacciatrice Sara Cutri, classe 1999. Sono ben 12 le atlete di proprietà della Digem Volley che faranno parte del roster di livello organizzato da Massimiliano Di Garbo e conclusosi con l'ingresso di tre atlete provenienti da altre società.

Ad oggi la Digem è una squadra giovane che ha voglia di affrontare con carattere un campionato che si preannuncia competitivo. Lo dicono i numeri degli investimenti realizzati dalle altre società. Nell'ambiente c'è tanta attesa di vedere giocare le beniamine della Digem, soprattutto le atlete storiche mandate in prestito in altre società è che negli anni sono state capaci di conquistare numerosissimi trofei fipav. Il loro ritorno fa fede alla chiamata e alla forte appartenenza alla maglia.

