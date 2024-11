Dopo soli tre giorni, Soverato è chiamato a tornare in campo per un altro turno infrasettimanale, valevole per la quattordicesima giornata di campionato. E sarà ancora trasferta.

Ritrova fiducia Soverato dopo la vittoria in trasferta contro Caserta per 3 set a 0, riscattandosi così dalla brutta sconfitta precedente contro Ravenna. Ma non c’è tempo per i festeggiamenti, le biancorosse torneranno in campo domani per un nuovo turno infrasettimanale questa volta contro Trento. Un altro, dopo quello di appena due settimane fa. Dunque un campionato senza sosta.

Seconda trasferta dopo tre giorni

E sarà la seconda trasferta consecutiva nel giro di soli tre giorni. La squadra di coach Barbieri dovrà quindi mantenere alta la guardia e la concentrazione. Le avversarie, reduci da una vittoria in trasferta e attualmente quarte, distano solo una lunghezza dalle ioniche,

Sarà quindi un match giocato al massimo dalle due squadre che cercheranno punti importanti per proseguire la scalata in classifica. A Caserta, Soverato ha dimostrato un ritmo alto per tutta la partita, nonostante l’assedio continuo delle padroni di casa. Trento però è una formazione da non sottovalutare, con un organico di tutto rispetto e che in passato si è già rivelata bestia nera per le biancorosse.