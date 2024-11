Il Soverato ritrova la vittoria davanti al pubblico del PalaScoppa e lo fa contro Mondovì, squadra dell'ex coach Secchi. Le piemontesi provano a ribaltare il risultato, ma le ioniche non demordono. Stesso discorso per Palmi, che espugna il fortino bresciano, trovando così continuità di risultati positivi

Una giornata piena di soddisfazioni per il volley femminile. Sofferta ma per entrambe le formazioni calabresi arriva la vittoria. Al PalaScoppa Soverato batte Mondovì, la squadra dell'ex Secchi. Fondamentale la rimonta da parte delle biancorosse nel quarto set, che sembrava ormai in mano alle avversarie.

Dopo aver ampiamente dominato i primi due set, seppur giocati con equilibrio da parte delle piemontesi mai arrendevoli, arriva il passo falso nel terzo parziale di gioco. Mondovì riapre la partita.

La squadra di coach Secchi, sotto di due set trova la marcia giusta e ribalta il risultato chiudendo per 23-25, rimandando la festa delle cavallucce marine.

Il set vinto, ridà speranze a Mondovì che si porta nuovamente in vantaggio. Ma la squadra di coach Saja vuole i tre punti. Così parte la clamorosa rimonta delle biancorosse e Manfredini chiude definitivamente i conti per 25-23. Sono dunque due le vittorie consecutive per Soverato. Punti fondamentali in vista del match infrasettimanale contro l'altra piemontese.

Partita fotocopia per Palmi in trasferta a Brescia. Dopo aver ampiamente dominato i primi due set, arriva la risposta delle padrone di casa. Ma nel quarto parziale, la squadra di Giangrossi non demorde ed espugna il fortino bresciano. Palmi che dunque pare aver trovato la vera identità.

Maria Chiara Sigillò