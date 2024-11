Una giornata di riposo e l’opportunità di ricaricarsi in vista del prossimo turno. Dopo la pausa nel precedente turno, Palmi riparte dal PalaSurace. A domicilio arriva Brescia

Archiviate le polemiche dell’ultimo mese dopo l’arrivo in squadra di Tiffany Pereira, optando addirittura per il silenzio stampa, la formazione di coach Giangrossi vuole e deve mantenere l’obiettivo di inizio anno: rimanere in A2.

Le sconfitte pesanti rispettivamente con Cisterna e Chieri non hanno però offuscato la fondamentale vittoria sulla corazzata Filottrano che ha ridato fiducia alla squadra.

Le reggine devono però tenere alta la guardia. Mancano ancora sei giornate alla fine e le posizioni da scalare e allontanarsi dalla parte bassa sono cinque.

Prossimo turno. Scalata che potrebbe già iniziare domenica contro Brescia. Le lombarde infatti, al nono posto in classifica, vantano su Palmi solo due punti di vantaggio. La vittoria quindi significherebbe sorpasso e obiettivo più vicino. Vincere significherebbe anche confermare il successo dell’andata in trasferta.

Maria Chiara Sigillò





A riposo invece l’altra calabrese causa finalissima tra Filottrano e Pesaro. Soverato riprenderà il campionato al PalaScoppa il 19 marzo contro Settimo.