Le ioniche ritrovano la vittoria. Superata Caserta la tie break. Una grande prova soprattutto in vista del prossimo turno. Battuta di arresto per Palmi, superata dalla capolista Filottrano

Serviva una scossa e così è stato. Soverato torna dalla trasferta di Caserta con due punti importanti. Vittoria al tie break, seconda consecutiva che ridà respiro e fiducia alle ioniche dopo i risultati in Coppa Italia.

L’unico neo del match è quel primo set sciupato. Soverato, infatti, avanti per 16-22 si fa rimontare e locali riaprono i giochi. Ma Manfredini e compagne riescono comunque a battere le campane.

I primi tre set sono un botta e risposta tra le due compagini. Ma dopo il vantaggio per 2-1 di Caserta, negli ultimi due decisi set Soverato sfrutta le occasioni e con determinazione porta a casa la seconda vittoria consecutiva. Punti fondamentali in vista del prossimo turno. Ad attendere le ioniche un’altra delicata trasferta. Si tratta di Brescia a + 1 in classifica.

Sconfitta che brucia invece per Palmi contro la capolista Filottrano che espugna il PalaSurace per 3-1. Questa volta una bella prestazione non è sufficiente per superare una corazzata ben organizzata come quella di coach Bellano. Partita che ha comunque permesso l’esordio del neo acquisto Ilaria Angelelli, giunta in Calabria solo pochi giorni fa.

Certo è che Palmi ha comunque lottato e dato filo da torcere, dimostrando ancora una volta di poter competere anche contro le grandi. Sono proprio gli ultimi due set quelli del rimpianto. Reggine sempre in partita, ma troppi gli episodi negativi che hanno influito sul risultato.

Maria Chiara Sigillò