Soverato e Palmi entrambe impegnate in casa, sfrutteranno il fattore palazzetto

Per le ragazze di coach Saja il momento è tra i migliori stagionali, inutile negarlo ma è certamente il più delicato. Dopo il colpaccio in casa della vicecapolista Pesaro, e a meno tre giornate dalla fine, bisogna guardare avanti e concentrarsi sulle avversarie rimaste.

Prossima tappa. Nel prossimo turno Le ioniche ospiteranno Trento, un match cruciale per il Soverato che proverà a tenersi stretta la quarta postazione. Lo stesso Trento che a meno uno dalle calabresi, proprio un gradino più giù, arriverà in Calabria agguerrito cercando di bissare il 3-1 dell’andata.

Ma per Soverato sarà un banco di prova con la penultima gara della regular season in programma al PalaScoppa.

Derby in vista. Nella penultima giornata, Soverato farà visita proprio all’altra calabrese Palmi, per il ritorno del derby storico di serie A2.

L'altra calabrese. Palmi che quindi su tre delle gare ancora da disputare, almeno in due potrà contare sul proprio pubblico.

Operazione sesto posto. Le reggine, prima di pensare al derby però, dovranno mettere in cassaforte il sesto posto, e quindi l’accesso ai play off, già nella prossima giornata contro San Giovanni in Marignano. Decima della classe e che all’andata mandò a casa le calabresi con una pesante sconfitta.

In ogni caso sarà un finale di campionato infuocato.

Maria Chiara Sigillò