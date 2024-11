Fatali al tecnico ravennate le quattro sconfitte di fila in campionato

CORIGLIANO (CS) - Daniele Ricci non è più l’allenatore della Caffè Aiello Corigliano. Una notizia attesa, dopo un lungo tiro e molla, diventata ufficiale nella tarda sera ieri. Il tecnico ravennate lascia la formazione rossonera in piena zona play off, ma, a pesare come un macigno sulla sua testa, sono le quattro sconfitte di fila che hanno fatto perdere ai cosentini tutto il vantaggio accumulato in precedenza. E quando la striscia di risultati negativi comincia ad essere pericolosamente così lunga, a pagare è quasi sempre l’allenatore. E’ successo così anche in casa coriglianese con il club rossonero già a caccia del nuovo tecnico che dovrà guidare l’Aiello in questo rovente finale di stagione. Oltre al nuovo coach nelle prossime ore verrà ufficializzato anche un nuovo giocatore. E dopo il terremoto, Corigliano punta a ritrovare la serenità. Il calendario da una mano ai cosentini. All’orizzonte ben due gare casalinghe consecutive. Una doppia chance, utile al nuovo coach rossonero, per riprendere la marcia in classifica.