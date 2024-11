Dopo il successo ritrovato contro il Brescia, i giallorossi di Monti preparano la sfida contro Castellana Grotte

VIBO VALENTIA - E’ stata la gara che ha ridato una scossa a tutto l’ambiente, quella in cui la Tonno Callipo ha ripreso a macinare punti in campionato. Quelli tosti, quelli pesanti, quelli che servono a scalare la classifica rimasta per troppo tempo bloccata con le quattro frecce. Cinque i punti raccolti da Luca Monti, da quando l’ex Piacenza siede sulla panchina giallorossi. Gli ultimi tre conquistati contro Brescia, la partita servita a superare Matera in graduatoria generale e a ridurre ad undici la distanza dalla prima della classe, Ortona. Ora però serve la continuità. Quella che i vibonesi trovarono un girone fa proprio dal match contro i lombardi. Quella che serve come il pane contro Castellana Grotte. Una formazione altrettanto incavolata nera e alla disperata ricerca di punti. domenica al PalaValentia difficilmente si assisterà ad una gara facile facile. D’ora in avanti i punti valgono doppio, lo sa Castellana, lo sanno Forni e compagni ritornati a buoni livelli in attacco, più incisivi nel muro-difesa e più sprint nella fase break. Fondamentali che fanno la differenza. Armi che dovranno diventare devastanti per recuperare terreno.