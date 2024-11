Nel prossimo match di campionato, i giallorossi saranno di scena a Matera

VIBO VALENTIA - Serviva continuità casalinga e contro Brescia e Castellana è arrivata. Ora serve cambiare marcia anche in trasferta. Con questo obiettivo, la Tonno Callipo Calabria affila le pinne in vista del match a domicilio sul campo del Matera. Nella terra dei sassi i ragazzi di Monti proveranno a spaccare l’incantesimo lontano da Vibo, abbatttuttosi sui giallorossi da Corigliano in poi. Un sortilegio che ha interrotto sul più bello il cammino esterno dei tonni, capaci di infilare un filotto di quattro vittorie consecutive fuori le mura amiche. Poi due sconfitte contro i cugini pitagorici, appunto, e Tuscania. Teatro, quest’ultimo, che ha fatto da esordio in trasferta sulla panchina vibonese di coach Monti. Domenica a Materà, l’ex allenatore di Piacenza, proverà ad infilare il primo successo in esterna, il terzo consecutivo da quando è alla guida della Callipo. Con lui al timone Vibo Valentia ha raggranellato otto punti in quattro partite. Un ruolino di marcia da grande del torneo, alla quale, adesso, serve ritornare a sorridere, anche oltre confine.