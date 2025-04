La giovane società cratense ha sfruttato al massimo ogni opportunità in campo, sapendo legare con i territori circostanti e con i paesi di origine albanese confinanti. Gli ottimi risultati raggiunti in campionato e nei tornei giovanili fanno sperare per il futuro

La geografia della pallavolo è spesso variabile, consentendo in alcuni casi di poter sposare un progetto territoriale a 360 gradi. È il caso della Volley Academy, società di recente costituzione ma dal carattere forte e deciso, che si rispecchia nelle prestazioni in campo e nel modo di fare sport sui territori di appartenenza.

Non è un caso come la società con sei anni di attività abbia abbracciato un progetto trasversale, giocando gli incontri più importanti nella palestra del liceo “Enzo Siciliano” di Bisignano ma diventando un punto di riferimento nei confini limitrofi, per dare spazio a comunità e a territori che hanno una sana voglia di imparare i precetti della pallavolo.

L'Asd Volley Academy, associazione sportiva dilettantistica, nata a Cerzeto, ha saputo allargarsi nel corso del tempo proprio valutando la “fame” di pallavolo con un lavoro costante del presidente Veronica Cetraro, del ds Massimo De Marco, del dt Pasquale Bosco e di altre figure ormai ben consolidate, a guardare con ammirazione quanto fatto nei centri cas dei piccoli centri.

I risultati stanno dando anche ragione al sodalizio. Partendo, innanzitutto, dalla Serie D femminile. La Craticam, ovvero la maggiore squadra in rosa, ha conquistato già da tempo l’accesso alla final four di Coppa Calabria nonché la promozione in Serie C, manca davvero poco anche per vincere aritmeticamente il torneo, il prossimo 4 maggio nell’incontro casalingo contro la Mixta Monasterace partirà la festa.

Un aspetto non da poco, considerando come per tante ragazze questo era il primo campionato più “impegnativo” e come, per altro, è la Craticam è l’unica squadra cosentina ad aver fatto questo salto di categoria. Meriti importanti, quindi, che vanno distribuiti tra staff tecnico e giovani in campo: hanno ben figurato nella Volley Academy i ragazzi impegnati nella D maschile, nonché le varie selezioni under maschili e femminile.

Il direttore tecnico Pasquale Bosco ha sottolineato la crescita collettiva: «Lavoriamo con i nostri ragazzi e ragazze, con i settori giovanili e in cinque anni abbiamo raggiunto già una Serie C femminile con le nostre idee e forze. Non credo che avremo altri innesti, vogliamo fare crescere le ragazze con qualità. Le nostre soddisfazioni, al di là delle vittorie, ce le prendiamo quando facciamo emergere delle giovani promesse. Dei talenti già giocano in nuovi contesti, altri ancora sono visionati dalle rappresentative e sono in ottica nazionale: soddisfazioni importanti, a prescindere da quanto facciamo in campionato».

Ancora il dt continua la sua analisi: «Questa società è molto attrezzata, in questi tornei siamo organizzati in maniera capillare e riusciamo ad avere ad esempio un fisioterapista, abbiamo inserito il lavoro della sala pesi e i ragazzi sono curati in ogni dettaglio. I protagonisti principali sono il presidente Cetraro e il ds e allenatore De Marco nonché tutti i dirigenti che svolgono il loro compito in maniera egregia. Io dò delle linee guida e tracciamo per ogni pallavolista ciò che rappresenta il meglio, operando in gruppi e in sintonia per portare avanti questo progetto. A oggi ci viene riconosciuto di aver fatto un lavoro di qualità».

Ricco il carnet dirigenziale partendo dal presidente Veronica Cetraro, ai vice Rosalba Granieri e Franco Groccia, la segretaria Giovanna Fiorito, i dirigenti del settore maschile Vincenzo Guido (responsabile), Fabio Prezioso e Gemma Ferraro, i dirigenti del versante femminile con la responsabile Carmela Filice nonché Maurizio Iaccino e Francesco De Marco. Oltre al ds e tecnico Massimo De Marco e il già citato Pasquale Bosco, lo staff si completa col team manager Carmelo Pignataro, con i dirigenti dei responsabili dei settori cas di Mongrassano, Tarsia e Bisignano: Mariarosaria Prezioso, Anita e Francesco Coscarella, Antonio Floriano, e il dirigente addetto all’arbitro e palestra Nicola Ricioppo.