COSENZA - La De Seta Casa Cosenza potrebbe puntare tutto su un nuovo progetto tecnico. La società silana starebbe cercando il nome giusto a cui affidare la panchina dopo l'esperienza firmata Marano e Scaldaferri.Il dopo delusione ai play off promozione potrebbe incorciarsi con il destino di Claudio Torchia. Nei giorni scorsi il tecnico lametino, classe 1964, sarebbe stato contattato dal direttore sportivo rossoblu Teri Zuccotti. Torchia, già ex Tonno Callipo, è un veterano del Pala Ferraro dove transitò ai tempi dell' Eurosport Brutium quando festeggiò la promozione in A2. Zuccotti ha pronta anche l'alternativa: Vincenzo Nacci, ex Corigliano ed attuale tecnico del Venezuela.