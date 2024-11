Stasera la squadra silana sarà impegnata nella prima gara delle semifinali play-off promozione. Al "PalaFerraro" arriva Bergamo

COSENZA - Tutto pronto a Cosenza dove stasera (20:30) prenderà il via la prima gara delle semifinali play off. A far visita alla De Seta sarà la Caloni Agnelli Bergamo. Per tenere vivo il sogno promozione in serie A2, i silani dovranno battere gli avversari al "PalaFerraro" e ripetersi in trasferta in gara 2.