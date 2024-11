Le napitine si impongono con un netto 3-0 sul campo salernitano e volano al terzo posto in graduatoria generale

Un blitz. Perfetto. Senza troppi affanni. Pizzo stende Battipaglia a domicilio ed infila l’ottavo successo stagionale lontano da casa in undici gare. Una vittoria senza appello servita anche a far ruotare tutta la rosa a disposizione di coach Monopoli. Un netto 3-0 che lancia le napitine al terzo posto in classifica davanti a Catania.