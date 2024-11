La Stella Azzurra di Catanzaro di scena al Marcellino di Marina di Gioiosa per una gara dai volti opposti. Un cammino roseo per le cittadine e una serie di sconfitte per le padrone di casa. Di Garbo per la Digem Tavernese Odontoiatria e Fiorini per la Stella Azzurra giocano, comunque, una bella pallavolo di richiamo giovane e di carica morale.

Inizia con il punto la Digem e prosegue in recupero la Stella Azzurra, con Giulia Lia in battuta. Sono il muro della Schipani e qualche recupero d’eccezione a favorire il vantaggio esterno, mentre la ditta Foti-Panetta M. mette in sequenza difese e attacchi fino al punto casalingo. Dopo 10’ di gioco è 8-8 il punteggio. Una serie di errori casalinghi consentono alle già brave ragazze di Fiorini di guadagnare distanza sino alla conquista del primo set 20-25.

Nel secondo set Di Garbo apre con la Negro in battuta, seconda linea per la Cutrì mentre dall’altra parte Araldo e Galea sono a muro. Anche nel secondo set le catanzaresi sono sempre un passo avanti, più precise e agguerrite su ogni palla, costruendo al meglio la fase d’attacco. La Digem può ma non riesce, tanto che nel miglior momento cede palla alle avversarie su errore da muro d’ombra. Poi ci pensa la Degirolamo a portare punto dalla battuta ma la fase positiva dura poco (11-15). La speranza Digem arriva sul 19-19 che con la Cutrì in battuta e la Panetta in attacco diventa subito vantaggio. La Roccisano poi sfoggia il meglio di sé nelle coperture e il secondo parziale è casalingo 28-26. Il terzo parziale è 7-4 dopo dieci di gioco, con la Digem in netta ripresa e la Foti spumeggiante a rete, soprattutto quando l’attacco si fa corto. Un set condotto dalle ragazze di Massimiliano Di Garbo, passando dall’11-5 al 15-9, si conclude 25-16.

Maria Cristina Galea trascina la Stella Azzurra alla rimonta del quarto parziale, prima a muro e poi in schiacciata. Anche là Fiorino sfoggia le sue qualità e la squadra dell’omonimo coach ritorna in campo convinta, oltre ad essere forte di una quarta posizione in classifica. Al quarto set si viaggia 11-18 con la Digem in recupero e la Stella Azzurra che si riprende puntualmente la palla. Alessia Amante rimette in moto la Digem che passa al 14-20. Il set è appannaggio esterno per 15-25. Il tie break premia la squadra di casa 19-17 in un avvincente set con finale punto a punto.